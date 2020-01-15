: Türkmen gençler, "memur atamalarındaki haksızlığı" protesto etti

15.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:03

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler, Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan memur atamalarını, "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" olduğu gerekçesiyle protesto etti.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen üniversite mezunu yüzlerce Türkmen genç, yıllardır işsiz olduklarını belirterek son atamalarda Türkmenlerin gözardı edildiğini söyledi.

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstibrak Yazaroğlu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, son memur atamalarında Türkmen mezunlara fırsat tanınmadığına dikkati çekerek, Kerkük Eğitim Müdürü Abid Ali'yi istifaya çağırdı.

Memur atamalarında etnik ve mezhepsel olarak ayrım yapılmaması gerektiğini vurgulayan Yazaroğlu, Türkmen, Kürt ve Araplar arasında atama eşitliğinin sağlanmasını istedi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Teşkilat Dairesi Başkanı Mardin Gökkaya da Kerkük yerel hükümetinin bu atamalara müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Gökkaya, Kerkük Valisi Rakan Said'in Türkmen mezunlara yapılan haksızlık karşısında sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Haksız atamaların yeniden gözden geçirilmesini isteyen Gökkaya, atanan Arap mezun sayısının Türkmenlerin iki katı olduğunu ifade etti.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü, 12 Ocak Pazar günü, Müdürlük bünyesinde aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 2 bin 841 memurun atamasının gerçekleştiğini duyurmuştu.

Irak'taki gösterilerin başlıca nedeni: İşsizlik

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle Bağdat ve güney vilayetlerde başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü ayında devam ediyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

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