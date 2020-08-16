Türkmen gelin, Elazığ'da döner kesip köfte yapıyor
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Türkmen gelin, Elazığ'da döner kesip köfte yapıyor

Türkmen gelin, Elazığ'da döner kesip köfte yapıyor Türkmenistan'dan gelin geldiği Elazığ'da, eşinin açtığı lokantada döner kesip salçalı köfte yapan Maksad Jumamuradova erkeklere taş çıkartıyor Türkmenistan'dan Elazığ'a gelin gelen Maksad Jumamuradova, eşinin açtığı dükkanda döner kesip,...

16.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:53

Türkmen gelin, Elazığ'da döner kesip köfte yapıyor

Türkmenistan'dan gelin geldiği Elazığ'da, eşinin açtığı lokantada döner kesip salçalı köfte yapan Maksad Jumamuradova erkeklere taş çıkartıyor

ELAZIĞ - Türkmenistan'dan Elazığ'a gelin gelen Maksad Jumamuradova, eşinin açtığı dükkanda döner kesip, Elazığ'a özgü salçalı köfte yapıyor.

4 yıl önce Türkmenistan'dan İstanbul'a çalışmaya gelen Maksad Jumamuradova burada Gökhan Dost ile tanıştı. Bir süre sonra evlenen ve 2 çocukları olan çift daha sonra Elazığ'a dönüş yaptı. Burada dönerci dükkanı açan Dost, yanına usta aldı fakat memnun kalmadı. Ardından Jumamuradova, 'ben onlara taş çıkartırım' diyerek eşinin yanında çalışmaya başladı. Kısa sürede döner kesmeyi öğrenen Jumamuradova ustalara taş çıkarır hale geldi. Dönerin yanı sıra Elazığ'a özgü salçalı köfte ve biftekte yapan Jumamuradova, güler yüzü ile müşterilerinin vazgeçilmezi oldu.

"Beni görenler bazen şaşırıyor, 'Abla sen mı keseceksin' diyorlar"

Döner keserken kendisini görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade eden Maksad Jumamuradova, "Ben Türkiye'ye çalışmak için gelmiştim. İstanbul'da aynı mahallede kalıyorduk ve eşim ile orada tanıştık. Onun yine böyle bir kafe ve döner dükkanı vardı. Sonrasında Elazığ'a geldik ve burada evlendik. Çok mutluyum. Bu arada Elazığ'ı çok sevdim, insanları da çok iyiler. Kocam ile beraber çalışıyoruz. Döner kesebiliyorum. Eşime her konuda yardımcı oluyorum. Beni görenler bazen şaşırıyor, 'Abla sen mi keseceksin' diyorlar. Ailem Türkmenistan'da .Bir tek kendim Türkiye'de yaşıyorum ve Türk vatandaşı olmak istiyorum" dedi.

"ustalardan daha iyi yapmaya başladı"

Tanıdıkları vesilesiyle eşi ile tanıştıklarını dile getiren Gökhan Dost "Eşim, Türkmenistanlı. İstanbul'da da döner işi yapıyordum. O arada birisinin vesilesiyle tanıştık. Babam, rahatsızlanınca buraya gelmeye karar verdik. Amacımız, hem ziyaret hem de tatil etmekti. Sonrasında burada bir dükkan açmaya karar verdik. Yine döner üzerine dükkan açtık. Bu işe ilk başladığımızda usta aldık ancak ustadan randıman alamadığımız için hanım 'ben kendim yapayım ve onlara taş çıkartırım' dedi. İşe başladı ve ustalardan daha iyi yapmaya başladı. Akabinde de güzel tepkiler almaya başlayınca bu şekilde devam etmeye karar verdik" şeklinde konuştu.

"Tek başına dükkanı işletebiliyor, rahatlıkla gidip servisimi dağıtabiliyorum"

Eşinin döner kesmekle kalmadığını bunun yanı sıra köfte ve biftek gibi yemekleri de yaptığını aktaran Dost, "Elazığ'a özgü salçalı köfte yapıyor, döner kesiyor ve biftek yapıyor. Dükkanı istediğim şekilde bırakıyorum. Gözüm arkada kalmıyor. Tek başına dükkanı işletebiliyor, rahatlıkla gidip servisimi dağıtabiliyorum. Yani gönül rahatlığıyla gidebiliyorum" diye konuştu.

Türkmen gelin, Elazığ'da döner kesip köfte yapıyor

Kaynak: İHA

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