Türkmen Dağı'nın dondurucu soğuğunda kaplıca keyfi - Haberler
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Türkmen Dağı'nın dondurucu soğuğunda kaplıca keyfi

Türkmen Dağı'nın dondurucu soğuğunda kaplıca keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehirli doğa tutkunları hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Türkmen Dağı eteklerinde yer alan Sofça mahallesindeki kaplıcada sıcak suyun tadını çıkardı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirli doğa tutkunları hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Türkmen Dağı eteklerinde yer alan Sofça mahallesindeki kaplıcada sıcak suyun tadını çıkardı.

Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde yer alan Türkmen Dağı, çok sayıda bitki ve ağaç türünün yanı sıra sert geçen kış aylarında sıcaklığını koruyan termal havuza da ev sahipliği yapıyor. Eskişehirli doğa tutkunları, bölgede eksi 15 derecelerde seyreden ve karla kaplı bölgedeki termal havuza girerek termal suyun tadını çıkardı. Doğa tutkunları, termal suda yüzerek dondurucu soğuğa aldırış etmeden keyifli vakit geçirdi. - ESKİŞEHİR

Türkmen Dağı'nın dondurucu soğuğunda kaplıca keyfi

Türkmen Dağı'nın dondurucu soğuğunda kaplıca keyfi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Eskişehir, Kütahya, Türkmen, Yerel, Haber

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