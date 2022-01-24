Türkmen Dağı'nın dondurucu soğuğunda kaplıca keyfi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirli doğa tutkunları hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Türkmen Dağı eteklerinde yer alan Sofça mahallesindeki kaplıcada sıcak suyun tadını çıkardı.

Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde yer alan Türkmen Dağı, çok sayıda bitki ve ağaç türünün yanı sıra sert geçen kış aylarında sıcaklığını koruyan termal havuza da ev sahipliği yapıyor. Eskişehirli doğa tutkunları, bölgede eksi 15 derecelerde seyreden ve karla kaplı bölgedeki termal havuza girerek termal suyun tadını çıkardı. Doğa tutkunları, termal suda yüzerek dondurucu soğuğa aldırış etmeden keyifli vakit geçirdi. - ESKİŞEHİR