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Türkmen Çalıştayının 1.'si yapıldı

Türkmen Çalıştayının 1.'si yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

KIRŞEHİR (İHA) – Türkmen Çalıştayı'nın 1.'si Karakeçililer Derneği ev sahipliğinde Ankara'da yapıldı.

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Türkmen Çalıştayı'nın 1.'si Karakeçililer Derneği ev sahipliğinde Ankara'da yapıldı.

Kırşehir'i Türkmen Çalıştayı'nda Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği Kadın Kolları Başkanı Esma Güneş ve Dernek Başkanı Serdar Güneş temsil etti. Çalıştay kapsamında; Yörük, Türkmen Dernekleri oturumu, bilim insanları oturumu, yörük Türkmen kadınları oturumu, serbest kürsü oturumu düzenlendi.

Kırşehir heyetini temsilen çalıştaya katılan Kırşehir Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği Kadın Kolları Başkanı Esma Güneş; yörük Türkmen kadını ve mutlu aile hakkında bilgiler verdi. Çalıştay kapsamında Ankara'da gezi programı düzenlendi. - KIRŞEHİR

Türkmen Çalıştayının 1.'si yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kırşehir, Türkmen, Ankara, Güneş, Yerel, Haber

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