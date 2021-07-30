Türkmen Bakan Maruf: "Türkiye'de çıkan yangınlar bizi derinden üzdü"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, bu olayla birlikte teröristlerin farklı metotlarına da şahit olduklarını ifade etti.