Türkmen Bakan Maruf: "Türkiye'de çıkan yangınlar bizi derinden üzdü"
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Türkmen Bakan Maruf: "Türkiye'de çıkan yangınlar bizi derinden üzdü"

Türkmen Bakan Maruf: 'Türkiye'de çıkan yangınlar bizi derinden üzdü'
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, bu olayla birlikte teröristlerin farklı metotlarına da şahit olduklarını ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, bu olayla birlikte teröristlerin farklı metotlarına da şahit olduklarını ifade etti.

Aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi olan Maruf, Twitter hesabından Türkiye'deki yangınlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Maruf, "Türkiye'de çıkan yangınlar bizi derinden üzdü. Bu olayla birlikte terörün yeni metotlar denediğini görmüş olduk. Bu yangınlarla bağlantısı olanları şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkmen Bakan, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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