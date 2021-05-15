Türkmen Bakan Maruf, Mersin'de Iraklı şahsın darbedilmesi olayının "siyasi amaç" için kullanıldığını söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Mersin'de iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyruklu bir kişinin darbedilmesinin "ırkçı saldırı" ile alakası olmadığını,...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Mersin'de iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyruklu bir kişinin darbedilmesinin "ırkçı saldırı" ile alakası olmadığını, bazı tarafların olayı "siyasi amaç" için kullandığını belirtti.

Türkmen Bakan Maruf, Anadolu Ajansı (AA) Erbil ofisine gerçekleştirdiği bayram ziyareti sırasında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son günlerde bazı medya kuruluşlarında Mersin'deki olaya ilişkin farklı yorumlar ve yayınlar yapıldığını aktaran Maruf, bunların hiçbir şekilde, etnik ve dini gruplar arasındaki birlikte yaşam anlayışına hizmet etmediğini dile getirdi.

Maruf, Türkiye ile IKBY arasında hem hükümet hem de vatandaşlar arasında her zaman güzel bir ilişki olduğunu ifade ederek, Mersin'deki olayın kaza sonucu gerçekleşen bir kavga olduğunu söyledi.

IKBY'den binlerce kişinin sağlık ve eğitim gibi sebeplerle Türkiye'ye gittiğini hatırlatan Maruf, "(Olayın) Hiçbir ırkçı saldırı ile alakası yok. Bazı taraflar ne yazık ki bunu bir siyasi amaç için kullanmaya çalışıyorlar." dedi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya şükranlarını bildirmek istediğini kaydeden Maruf, yetkililerin süreci yakından takip ettiğini ve Erbilli aile ile yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

IKBY basını ve sosyal medyada, söz konusu olayın "Kürtlere ırkçı bir saldırı olduğu" yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştı.

Olay nasıl yaşandı?

Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyruklu bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi dün tutuklanmıştı.

Tatil için Irak'ın Erbil kentinden Antalya'ya giden M.M.K, içerisinde ailesinin de bulunduğu otomobille Gözsüzce Mahallesi'nde hasarlı trafik kazasına karışmıştı.

Kazanın ardından M.M.K. ile diğer otomobildeki M.F.O, M.B. ve S.O. arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada darbedilen M.M.K. ambulansla kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Güvenlik güçleri, kavgaya karışan M.F.O, M.B. ve S.O'yu kısa sürede yakalamıştı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.F.O. ve M.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, S.O. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan M.M.K. de taburcu edilmişti.

"Tamamen adli bir olay"

Mersin Valiliğinden dün yapılan açıklamada, olayın hasarlı trafik kazasından sonra yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmış olup bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak yapılan paylaşımlar asılsızdır, tamamen adli bir olaydır. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir. Irak vatandaşı M.M.K. Anamur Devlet Hastanesinde tamamlanan tedavinin ardından taburcu edilmiştir. Büyük bir üzüntü duyduğumuz olayda yaralanan Iraklı şahıs ve ailesi, ilçemizde bizim misafirimizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan