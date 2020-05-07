Türkmen Bakan Maruf: "Ademimerkeziyetçilik projesi zamanlama açısından doğru değil"
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Türkmen Bakan Maruf: "Ademimerkeziyetçilik projesi zamanlama açısından doğru değil"

Türkmen Bakan Maruf: 'Ademimerkeziyetçilik projesi zamanlama açısından doğru değil'
07.05.2020 18:23 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:27

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Türkmen Bakan Aydın Maruf, Süleymaniye İl Meclisinin, ademimerkeziyetçiliğe geçiş kararının, zamanlama olarak uygun olmadığını savundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Türkmen Bakan Aydın Maruf, Süleymaniye İl Meclisinin, ademimerkeziyetçiliğe geçiş kararının, zamanlama olarak uygun olmadığını savundu.

Maruf AA muhabirine, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran (Değişim) Hareketi'nin çoğunluğunu oluşturduğu Süleymaniye İl Meclisinin, 23 Nisan'da gerçekleştirilen toplantıda ademimerkeziyetçilik proje taslağının hazırlanması için bir komisyon kurma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bağdat- Erbil ilişkilerinde olumsuz bir havanın hakim olduğuna dikkati çeken Maruf, halihazırda ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisinin sürmekte olduğunu, petrol fiyatlarının düşüşte olduğunu vurguladı.

Maruf, bölgede pek çok sorunun da devam ettiğini belirterek, mevcut durumda IKBY'ye söz konusu projeden söz etmenin uygun olamayacağını ifade etti.

"Ademimerkeziyetçilik projesi zamanlama açısından doğru değil" diyen Maruf, şöyle devam etti:

Bağdat tarafından Erbil'e bütçeden pay gönderilmediği için memur maaşlarının ödenmemesi sorununun yanı sıra hem Irak'ta hem Irak Kürdistan bölgesinde bir ekonomik kriz var. Erbil-Bağdat ilişkilerine de istikrarsızlık hakim. Irak Kürdistan bölgesindeki siyasi partiler arasında da birtakım anlaşmazlıklar mevcut. Birçok konuda bu kendini gösteriyor."

"Yeni hükümet programında bu konu dile getirildi"

Ülkenin yeni hükümetinin programında birçok konuda reform yapılacağının yer aldığını, reform yapılacak alanlardan birisinin de merkezi idarenin bazı yetkilerinin yerel idarelere devredilmesi olduğunu aktaran Maruf, projenin sadece Süleymaniye ile sınırlı olmadığını diğer kentlere de uygulanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Projenin idari amaçla gündeme getirilmesinin normal olduğunu ve demokrasinin prensiplerinden sayıldığını vurgulayan Türkmen Bakan, şunları söyledi:

"Buradaki siyasi partilerin hükümetle anlaşması gerekir. Eğer bu siyasi olursa, başka bir amacı olursa kabul edilemez. Siyasi bir proje olduğunu düşünmüyorum. Çünkü siyasi bir proje olursa buradaki yapıya zarar verir, olumsuz etkiler.

Bu tür kararlar mutlaka anlaşmaya varılarak alınır. Siyasi gruplar arasında örneğin, KDP ile KYB ve Goran Hareketi gibi siyasi gruplar arasında uzlaşma sağlanmasıyla olur. Tek taraflı olarak bir parti veya bir grup bunu yaparsa bu mevcut yapıya zarar verir. Bölgedeki siyasi partilerin arasındaki ilişkilere de zarar verir."

Süleymaniye İl Meclisi, 2017'de ademimerkeziyetçilik projesini onaylayarak, kentin idari ve mali olarak özel bir statüye kavuşturulmasını talep etmişti.

Meclisin 23 Nisan 2020'de gerçekleştirilen oturumunda ise 14 üyenin imzasıyla vilayetin gelir ve giderlerinin incelenmesi, kentin maliye yetkisinin valiliğe verilmesi istenmişti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), söz konusu oturumu boykot ederek katılmamıştı.

Türkmen Bakan Maruf: 'Ademimerkeziyetçilik projesi zamanlama açısından doğru değil'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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