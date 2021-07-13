Türkmen Bakan Aydın Maruf'tan "14 Temmuz Kerkük katliamı" mesajı Açıklaması
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Türkmen Bakan Aydın Maruf'tan "14 Temmuz Kerkük katliamı" mesajı Açıklaması

Türkmen Bakan Aydın Maruf'tan '14 Temmuz Kerkük katliamı' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Kerkük katliamının 62. yılında yayımladığı mesajda, "Eğer Türkmen siyasi harekatı, Irak'ta Türkmen varlığı bugüne gelmişse, bu şehitlerimizin kanıyla, varlığıyla verdiği mücadeleyle ortaya çıkmıştır.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Kerkük katliamının 62. yılında yayımladığı mesajda, "Eğer Türkmen siyasi harekatı, Irak'ta Türkmen varlığı bugüne gelmişse, bu şehitlerimizin kanıyla, varlığıyla verdiği mücadeleyle ortaya çıkmıştır." dedi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulunda da yer alan Maruf, görüntülü mesajında, 14 Temmuz Kerkük katliamının 62. yılı dolayısıyla Kerkük şehitleri başta olmak üzere bütün Türkmen şehitleri rahmet ve saygıyla andıklarını dile getirdi.

Türkmenlerin Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da insaniyet dışı bir şekilde haksız yere şehit edildiğini belirten Maruf, her yıl Kerkük katliamı şehitlerinin bütün Türkmeneli bölgesinde saygıyla anıldığını aktardı.

Türkmen Bakan Maruf, şehitlerin hiçbir zaman unutulmadığına dikkati çekerek, "Eğer Türkmen siyasi harekatı, Irak'ta Türkmen varlığı bugüne gelmişse, bu şehitlerimizin kanıyla, varlığıyla verdiği mücadeleyle ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

14 Temmuz Katliamı

Irak'ın Kerkük kentinde 14 Temmuz 1959'da, cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü.

Söz konusu olay, tarihe "14 Temmuz Katliamı" olarak geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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