Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, "Buradaki tek amaç Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlenmesinin ve başarısının engellemesidir.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, "Buradaki tek amaç Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlenmesinin ve başarısının engellemesidir. Aksi takdirde 1915 olaylarını tarihçesini bilgi ve belgelerle açıklarsak ABD ve Avrupa ülkeleri bunun altında kalırlar." dedi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden "soykırım" nitelendirmesinin tarihi gerçeklerden uzak olduğunu belirterek, Türkiye, ABD ve Ermenistan'daki tarihçilerin elindeki bilgi ve belgeler karşılaştırıldığında 1915 yılında Ermeni Taşnak örgütünün, Türkiye'deki Türk ve Kürtlere yönelik yaptığı katliamın ortaya çıkarılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Anadolu, Avrupa ve Balkanlarda gün geçtikçe güçlenen bir devlet olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Joe Biden, ülkesindeki FETÖ bağlantılı lobilerin çalışması sonucunda durumu bu şekilde değerlendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ve Müslüman alemi için çıkışlarını çekemeyenler Sayın Cumhurbaşkanımızı seçildiği günden bu yana ona zarar verecek her şeyi yapıyorlar. Buradaki tek amaç Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlenmesinin ve başarısının engellemesidir. Aksi takdirde 1915 olaylarını tarihçesini bilgi ve belgelerle açıklarsak ABD ve Avrupa ülkeleri bunun altında kalırlar."

"Atatürk'ün kurduğu partinin lideri olarak yarın ABD Büyükelçiliği önünde protesto düzenleyin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Biden'in "soykırım" nitelendirmesine sessiz kalmakla suçlayan Özdemir, "Bir alevi yurttaş olarak sesleniyorum, Sayın Kılıçdaroğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin lideri ve milletvekilleri olarak yarın ABD Büyükelçiliği önünde bir protesto düzenleyin. Bir alevi yurttaş olarak bu saate kadar sessiz kalan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için verdiği mücadeleyi anımsatan Özdemir, Ermeni kökenli HDP'li bazı milletvekillerinin Azerbaycan'ı "işgalci" diye nitelendirdiğini ifade etti ve o süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan'a destek vermediği eleştirisinde de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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