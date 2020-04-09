TÜRKLİM: Limancılığın sürdürülebilirliği için yoğun çalışılıyor
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç, Türkiye'nin ithalat ve ihracatının yüzde 85'inin gerçekleştirildiği limanların koronavirüs döneminde sorumluluğunun çok büyük olduğunu belirtti.
09.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:27
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç, Türkiye'nin ithalat ve ihracatının yüzde 85'inin gerçekleştirildiği limanların koronavirüs döneminde sorumluluğunun çok büyük olduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com