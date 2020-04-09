TÜRKLİM: Limancılığın sürdürülebilirliği için yoğun çalışılıyor Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç, Türkiye'nin ithalat ve ihracatının yüzde 85'inin gerçekleştirildiği limanların koronavirüs döneminde sorumluluğunun çok büyük olduğunu belirtti.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç, Türkiye'nin ithalat ve ihracatının yüzde 85'inin gerçekleştirildiği limanların koronavirüs döneminde sorumluluğunun çok büyük olduğunu belirtti. Kaynak: Dunya.com