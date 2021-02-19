Türklerin Yüzde 78'i Tekrar Uçmaya Hazır
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Türklerin Yüzde 78'i Tekrar Uçmaya Hazır

19.02.2021 09:50 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:54
Türklerin Yüzde 78'i Tekrar Uçmaya Hazır

COVID 19 havayolu taşımacılığını durduramadı.

COVID 19 havayolu taşımacılığını durduramadı.

Honeywell (NYSE: HON) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre; COVID-19 pandemisi hava yolu ulaşımına talebi azaltırken, Türkiye'deki yolcuların çoğu önümüzdeki 12 ay içinde yeniden uçmayı planladıklarını belirtiyor.

Araştırma ayrıca, hava yolculuğuna olan güveni tekrar kazanmak için yolcuların talep ettiği en önemli unsurları da ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçlarına göre, Türklerin yüzde 78'i önümüzdeki 12 ay içinde tekrar uçmaya hazır. 2020'de tüm dünyada seyahatlerde yaşanan yavaşlamaya rağmen, Türkiye'den araştırmaya katılanların %35 gibi kayda değer bir oranı pandemi sırasında uçağa bindiğini belirtiyor.

YÜZDE 77: EN AZ 5 KEZ UÇTUM

Qualtrics aracılığıyla gerçekleştirilen araştırmaya Türkiye'den 541 kişi katılım gösterdi. Katılımcıların çoğunluğu 25-34 (Yüzde 35) ve 35-44 (Yüzde 34) yaş grubunda. Araştırmaya katılan yolcular hem iş hem tatil amaçlı uçtuğunu belirtirken katılımcıların yüzde 77'si yılda en az beş kez uçtuğunu ifade ediyor.

Araştırma, yolcuların hava yolculuğunda hijyen ve güvenlik tedbirlerini ne kadar ciddiye aldığını da ortaya koyuyor. Katılımcıların yarısı tekrar uçmadan önce havaalanı ve uçak yüzeylerinin temizliği, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafe sağlama konusunda güvence istediğini ifade ediyor.

Katılımcıların üçte ikiden fazlası (Yüzde 70), havayolu personeli (Yüzde 8) veya yolcunun kendisinin (Yüzde 16) koltuk bölgesini manuel olarak temizlemesi yerine, uçak kabinlerini temizlemek için ultraviyole (UV) ışını kullanılmasını tercih ediyor.  Kısa vadede seyahat etmeyi planlayan katılımcıların yüzde 82 gibi büyük bir çoğunluğu, havayollarının uçaklarında ücretsiz olarak sağlaması gereken en önemli üç şeyi maske, el dezenfektanı ve ıslak mendil olarak belirtiyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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