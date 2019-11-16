Türklerin yüzde 41'i Amerika'nın sözüne güvenmiyor

16.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:03

Türkiye ile ABD ilişkilerinin sorgulandığı araştırmadan çarpıcı sonuçlar elde edildi. Araştırmaya katılanların yüzde 41,4'ü ABD'yi sözüne güvenilmez bir ülke olarak tanımlarken, sömürgeci olarak görenlerin oranı yüzde 58,9 çıktı. Türkiye NATO içerisinde kalmaya devam etmesi gerekir diyenlerin oranı ise yüzde 49,3.

Araştırma şirketi AredaSurvey Türkiye ile Amerika ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 4 bin 36 kişi ile 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmada ekonomik yatırımlar, Türkiye ile ABD ilişkileri, Türkiye'nin dış politikası gibi konular ele alındı.

Vatandaşların yüzde 49,3'ü Türkiye'nin NATO içerisinde kalmaya devam etmesi gerektiğini söylerken yüzde 33,8'i de NATO'dan çıkması yönünde görüş bildirdi.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Araştırmaya katılanların yüzde 41,4'ü, iki ülke arasında yaşanan sorunların Amerika'nın vaadlerini yerine getirmeyen, sözüne güvenilmez bir ülke olmasına bağladı. Yüzde 28,5'i ise ABD'nin Ortadoğu başta olmak üzere dünyada sömürgeci devlet gibi davranmasına bağladı. Yüzde 12,5'i de ABD'nin PKK/PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmemesi şeklinde yorumladı.

ABD TÜRKİYE'Yİ NASIL GÖRÜYOR?

Katılımcıların yüzde 59,6'sı ABD'nin Türkiye'yi mecburen iş birliği yapması gereken bir ülke olarak gördüğünü söylerken, yüzde 12,9'u da 'düşman ülke' olarak gördüğünü belirtti. Yüzde 10,3 ise ABD'nin Türkiye'yi 'stratejik ülke' olarak değerlendirdiğini aktardı.

ABD'yi tek kavram ile tanımlamak gerekirse, nasıl tanımlarsınız? Sorusuna katılımcıların yüzde 58,9'u 'sömürgeci' derken yüzde 23,5'i 'düşman', yüzde 16'sı 'menfaatçi' diye tanımladı.

Türkiye'nin dış politikasını yürütürken Türk dünyası ülkeleriyle iş birliği yapması gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 45,1 oldu. Yüzde 15,3'ü Avrupa Birliği, yüzde 10,6'sı İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle iş birliği vurgusu yaptı.

Katılımcıların yüzde 45,9'u Türkiye'yi Türk dünyasının bir parçası olarak görürken, yüzde 27'si İslam dünyasının bir parçası olarak gördüğünü söyledi. Yüzde 17'si de Avrupa'nın bir parçası olarak gördüğünü belirtti.

Kaynak: DHA