Türklerin yüzde 30'u A Milli Takım'dan EURO 2020'de yarı final bekliyor

07.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:51

– Araştırma şirketi Areda Survey, A Milli Futbol Takımı 'nın EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmasını vatandaşlara sordu. Katılımcıların yüzde 69,9'u Milli Takım'ın elde ettiği başarıdaki en büyük payın teknik direktör Şenol Güneş'e ait olduğunu düşünüyor. Yüzde 30'u ise A Milli Takım'dan EURO 2020'de yarı final bekliyor.

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanması ele alındı. 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde yapılan araştırmaya 4 bin 201 kişi katıldı.

Araştırmaya göre A Milli Futbol Takımı'nın başarısında yüzde 69,9 ile Şenol Güneş'in etkili olduğu düşünülürken EURO 2020'de en beğenilen Türk futbolcu yüzde 27,9 ile Merih Demiral oldu. Katılımcıların yüzde 52,9'u ise Süper Lig'de yabancı oyuncu sınırlamasının kaldırılmasının Milli Takımı olumsuz etkileyeceğini belirtti.EN BÜYÜK BAŞARI ŞENOL GÜNEŞ'İNTürkiye genelinde yapılan araştırmada 'A Milli Futbol Takımı'nın elde ettiği başarıda en büyük pay kime ait?' sorusuna verilen cevaplara göre yüzde 69,9 ile Şenol Güneş ilk sırada, genç futbolcular yüzde 26,1 ile ikinci, TFF yüzde 1,9 ile üçüncü sırada yer aldı.MİLLİ TAKIMIN SAVUNMA BAŞARISI; MERİH DEMİRAL Başarılı stoper Merih Demiral yapılan araştırmaya göre 17 futbolcu arasında yüzde 27,9'luk oranla en çok beğenilen futbolcu oldu. 'Milli Takımda en çok beğendiğiniz futbolcu kim?' sorusuna verilen cevaplar içinde Cengiz Ünder ikinci, Hakan Çalhanoğlu üçüncü, Emre Belözoğlu ise dördüncü sırada yer aldı.SÜPER LİG'DE YABANCI OYUNCU SINIRININ GETİRİLMESİKatılımcıların yüzde 52,9'u Süper Lig'de yabancı oyuncu sınırlamasının olmamasının Milli Takımı olumsuz yönde etkileyeceğini söylerken, yüzde 39,6'sı ise olumlu sonuç doğuracağını dile getirdi.A MİLLİ TAKIM'DAN BEKLENTİ EURO 2020 FİNALİ'Sizce Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda nereye kadar gidebilir?' sorusunu vatandaşların yüzde 30,6'sı yarı final, yüzde 30,2'si çeyrek final, yüzde 17,6'sı da final diye yanıtladı. Gruptan ancak çıkabilir diyenler yüzde 18,7, gruptan çıkamaz diyenler ise yüzde 3,0 oldu. Katılımcıların yüzde 49,1'u Milli Takımın bütün maçlarını, yüzde 48,8'i de bir kısmını izlediklerini aktardı.Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren spor yazarı ve yorumcu Cem Dizdar, "Milli Takım başarısında Şenol Güneş ile kurulan güçlü bağ gayet anlaşılır. Hele ki, Mircea Lucescu ile Uluslar Kupası derecesi göz önüne alınırsa. Ancak, başarıyı genç futbolculara bağlayan kesimin de alttan alta Lucescu ile başlayan değişimin farkında olunduğunu da açıklar" dedi.Merih Demiral'in A Milli Futbol Takımı içinde en beğenilen futbolcu olmasına ise Dizdar, "Merih Demiral'ın uzak ara 'en iyi' çıkması gerek saha içindeki lider karakteri gerek Juventus'a kadar tırmanan kariyer planlamasıyla ilgili haberlerin yoğunluğu gerekse gençleştirilme operasyonunun simge karakteri olmasından kaynaklanıyor" diye konuştu."TOPLUM MİLLİ TAKIMA GÜVENİYOR"

Dizdar, "Toplumda Milli Takıma duyulan güven de beklenti de üst düzeyde. Bu da gençleştirmenin ülkedeki genel işleyişin karşıtı olarak futbolu yönetenlerden beklenen son derece net bir talep. Futbol kamuoyu doğruyu tespit etmişse bile bunu dillendirmekte hala ürkek ve çekimser" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

- İstanbul