Türklerin kedi sevgisini örnek alıp kedi kulübü kurdular - KUALA
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM) öğrenim gören bir grup öğrenci, kurdukları "Ebu Hüreyre Kedi Kulübü" ile okul kampüslerindeki kedileri sahipsiz bırakmıyor.
10.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:21
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM) öğrenim gören bir grup öğrenci, kurdukları "Ebu Hüreyre Kedi Kulübü" ile okul kampüslerindeki kedileri sahipsiz bırakmıyor.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Türklerin kedi sevgisini örnek alıp kedi kulübü kurdular - KUALA