Türklerin kedi sevgisini örnek alıp kedi kulübü kurdular - KUALA

Türklerin kedi sevgisini örnek alıp kedi kulübü kurdular - KUALA

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM) öğrenim gören bir grup öğrenci, kurdukları "Ebu Hüreyre Kedi Kulübü" ile okul kampüslerindeki kedileri sahipsiz bırakmıyor.

10.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:21

Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM) öğrenim gören bir grup öğrenci, kurdukları "Ebu Hüreyre Kedi Kulübü" ile okul kampüslerindeki kedileri sahipsiz bırakmıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Türklerin kedi sevgisini örnek alıp kedi kulübü kurdular - KUALA
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