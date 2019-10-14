“Türklerin girişimcilikle ilgili bir sorunu yok”
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ULUTEK Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi, fikirlerini dünya pazarına sunmak isteyen girişimciler için 'Start-Up ve Globalleşme' semineri düzenledi.
14.10.2019 10:32
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ULUTEK Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi, fikirlerini dünya pazarına sunmak isteyen girişimciler için 'Start-Up ve Globalleşme' semineri düzenledi.
Kaynak: Dunya.com