TÜRKLERİN GELİŞTİRDİĞİ YAPAY ZEKA UYGULAMASI 'FUTURABOX' TANITILDI

? Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Ata Holding ortaklığında geliştirilen yerli yapay zeka uygulaması FuturaBox projesinin tanıtımı yapıldı.

? Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Ata Holding ortaklığında geliştirilen yerli yapay zeka uygulaması FuturaBox projesinin tanıtımı yapıldı. Projeyle, işletmelerin mevcut bilgileri ileriye yönelik en etkili biçimde kullanması hedefleniyor. Uygulama, işletmeler için gelecek tahminlemesi yapıyor, geleceğe dair öneriler ve yöneticilere alternatif çözüm önerilerinde bulunuyor.

Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım lansmanına Ata Holding Koordinatörü Tuncer Köklü, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, iki kurumdan temsilciler ve öğrenciler katıldı. Hibrit şekilde gerçekleşen tanıtım toplantısında 2 yıldır üzerinde çalışılan projeye ilişkin bilgi verildi. İşletmelerin planlama ve hareket yükünü azaltmaya hazırlanan uygulamaya yönelik Ata Holding Koordinatörü Tuncer Köklü, verilerin en iyi biçimde işlenmesi ve işletmelerin yüksek oranda kar sağlamalarına yardımcı olacak olan projenin perakende sektöründeki karar vericilerin gelecek hedeflerine ulaşmaları konusunda yol gösterici bir asistan görevi gördüğünü söyledi.

Müşteri memnuniyeti verisi kullanılarak gelecekteki satış verilerini tahmin edebilen bir makine öğrenmesi modeli olan projede, geçmiş analiz sonuçlarından gelecek simülasyonları yapıldığını aktaran Köklü, yöneticilere alternatif çözümler sunulduğunu ifade etti.

YÖNETİCİLERİN SAĞ KOLU OLACAK BİR ASİSTAN OLARAK TASARLADIK

Futurabox'ın sanayi ve üniversitenin iş birliğiyle oluşturulan bir yapay zeka projesi olduğuna değinen Köklü, 'Gelecek tasarımından, günümüze uzanan ve içinde kara kutunun olduğu bir uygulamadır. Yapay zeka uygulamasını ilk etapta yöneticilerin sağ kolu olacak bir asistan olarak tasarladık. Yapay zekanın kendi içindeki algoritmadan faydalanarak özellikle iş dünyasında ihtiyaç olan ciro tahminlemesinden tutun da bir takım karar destek sistemlerinin oluşturulmasına kadar yöneticiye destek olacak mekanizma olarak tasarlandı' diye konuştu.

MODELİ GLOBALE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ

İş dünyasının gerekleriyle üniversitenin bilgi birikimini bir araya getiren başarılı bir proje ortaya çıkardıklarını anlatan Köklü, 'Kısa vadede Türk iş dünyasının dünya çapında rekabet edeceği bir asistan geliştirmeyi, orta vadede sağlık, spor gibi sektörlerde projeler hayata geçirmeyi, uzun vadede ise Türkiye'de üniversitemizle oluşturulan bu modeli globale taşımayı hedefliyoruz. Öncelikli hedefimiz ise Avrupa ve Uzak Doğu'da olmak. Bu ülkelerde yapay zeka alanında çok hızlı gelişmeler olduğu için seçtik. Ürünü özellikle Çin, Singapur gibi ülkelerde konumlandırmaya başlarsak, içine yeni geliştirmeler katabiliriz diye düşünüyoruz. Yapay zeka süreci çok hızlı koşuyor. Devletler, şirketler ve kurumlarda bu alanda çalışmalar yapıyor' ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise üniversite sanayi iş birliğine yeni bir boyut getirdiklerini vurgulayarak, 'Ülkemizde üniversite, sanayi iş birliği stajyer göndermek, işe alım olarak algılanıyor. Biz Ata Holding ile üniversitemizi bir araya getirdik. Bilim insanları ve iş dünyasının tecrübeli isimleri bir araya gelerek sektörde olan sorunu çözmek için yenilikçi bir uygulama geliştirip, bunu da markalaştırdılar. Bu ürün aynı zamanda dünyadaki diğer şirketler tarafından da kullanılabilecek. Asıl güzel yanı bilim insanlarıyla iş dünyası bir araya gelince uygulamada bir sorun olduğunda yapay zeka, büyük veri gibi yenilikçi teknolojilerle çok rahat çözüm üretileceğini gördük. Süreçte hem hocalarımız çalıştı hem de öğrencilerimiz yer aldı. 2 yıllık bir sürecin sonunda yapay zeka uygulaması hayata geçti' dedi.

Ürünün yerli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karadeniz, 'Ortaya çıkan ürün, herhangi bir yöneticinin herhangi bir sektörde karar vermek istediğinde var olan tüm değişkenlerini modelleyerek bizim geliştirdiğimiz algoritmalarla karar verebilmesini, kurumu için farklı hedefler belirleyebilmesini sağlıyor. Yenilikçi bir teknolojiyi üniversite ve sanayi iş birliğiyle hem hizmetini geliştirmiş olduk hem de bunu markalaştırarak sektörün tüm alanlarına yayılabilecek hale getirdik' dedi.

FUTURABOX NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Futurabox yapay zeka uygulaması ile müşteri memnuniyet anket verilerinizin, ilgili alışveriş verisi ve olası diğer dış değişkenlerle birlikte (hava durumu, trafik yoğunluğu, rakip fiyatları, özel günler vb) modelleyerek her bir boyutun şirket performansı (ciro/trafik/kar vb.) üzerindeki etkisini anlamlandırıp çözüm önerisi sunan bir yapay zeka uygulaması.

Bu veriler ışığında hangi anket verisinin değişiminin bu performans kriterlerine etkisi ne kadar olabileceği yönünde çıkarımlar yaparak yöneticilere gelecek hedeflerine ulaşmalarında yol gösterir ve istenildiğinde ERP sistemiyle entegre çalışarak bazı adımları yönetici adına gerçekleştirebilir.

FuturaBox, iş ve akademik dünyanın bilgi ve tecrübesiyle ilk aşamada perakende sektöründe uygulanırken, bunun yanı sıra sağlıktan, spora ve eğitime kadar birçok farklı sektörde de uygulama alanı bulacağı öngörülmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı