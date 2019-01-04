Türklerin Favori Makarnası 'Spagetti Bolognese' Oldu

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği verilerine göre; makarna tüketiminde yılda kişi başı 26 kg makarna tüketen İtalyanların ezici galibiyeti söz konusu olsa da biz Türkler yılda kişi başı 8,5 kg makarna tüketerek dünya ülkeleri arasında makarnayı en seven ülke olarak 10. sırada yer alıyoruz.

Bu sevgi online siparişlere de yansıyor. Makarnanın artık zengin malzemeleriyle ana öğün olarak da tercih edilmesiyle ve restoranların bu lezzeti dünya mutfaklarından çeşitler ile sunmalarıyla makarna siparişleri her yıl artıyor.

EN SEVİLEN MAKARNA ÇEŞİDİ

Yemeksepeti kullanıcıları makarnanın her türlüsüne bayılıyor. Türklerin en çok tercih ettiği makarna ise Spagetti Bolognese oldu. En sevilen makarna çeşitlerinin ilk 5'inde ise; Fettuccine Alfredo, Penne Arrabbiata, Spagetti Napolitan ve Lazanya yer aldı.

MAKARNA LİDERLERE GÖZ KIRPIYOR

Makarna biz Türkler için ana yemek sonrasında yenen bir lezzet iken, son yıllarda dünya mutfaklarını daha çok tanıdıkça ve tatma fırsatı yakaladıkça makarnayı ana yemek olarak da sevmeye başladık.

Hal böyle olunca bu sevgi Yemeksepeti'ndeki siparişlere de yansıdı. İki sene önce verilen makarna siparişlerine kıyasla sipariş oranını yüzde 70 artıran makarna, henüz lider tablosunda yer alamasa da gelecek vadediyor.

TÜRKLERİN TERCİHİ LAZANYA

Makarna dendiği zaman elbette herkesin aklına ilk olarak İtalyan mutfağı geliyor. Ancak bu global lezzet dünyanın birçok ülkesinde farklı isimler ve biçimlerde bulunabiliyor. Klasik türleri dışında dünya ülkelerinin kendine has makarna çeşitleri de var elbette. Çin ve Japonya'nın noodle'ı, biz Türklerin eriştesi, İtalya'nın fenomen çeşidi lazanya ve Kuzey Afrika'dan dünyaya yayılan kuskus en bilinenler arasında yer alıyor.

Yemeksepeti, bu en bilinen çeşitlerin sevilme oranını da merak etti. Yemeksepeti araştırmasına göre, biz Türkler en çok İtalyan lezzet lazanyayı seviyoruz. Lazanyayı Türk lezzeti erişte, ardından Japonya noodle'ı ve sonrasında Kuzey Afrika kuskusu izliyor.

MAKARNAYI EN ÇOK GENÇLER SEVİYOR

Yemeksepeti kullanıcılarının siparişlerine göre; bu lezzeti en çok sevenler 19-24 yaş aralığında. Makarnayı en çok sipariş edenler ise 23 yaşında.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜSÜ MAKARNA AŞKINA TUTULDU

Malum makarna öğrenci menülerinin baş tacı. Ancak üniversiteliler artık eskisi gibi salçalı, yoğurdu makarnayla yetinmeyip midelerini daha zengin makarna çeşitleriyle bayram ettiriyorlar. Makarna benim hayat biçimim diyen kampüs ise Bilkent Üniversitesi Merkez kampüsü oldu. Onu İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsü ve Koç Üniversitesi Rumelifeneri kampüsü izledi.

HER GÜN MAKARNA GÜNÜ!

Hafta içi hafta sonu fark etmeden Yemeksepeti kullanıcıları için her gün makarna günü. Diğer günlerden çok az bir farkla da olsa makarnanın en fazla sipariş edildiği gün Çarşamba. Kullanıcılar makarnayı en fazla 19.00'da sipariş ediyor.

MAKARNA TUTKUNU KENTLER

Her gün 68 ilden makarna siparişi alan Yemeksepeti, Türkiye'de makarnaya en düşkün şehirleri de araştırdı.

Tüm siparişler içindeki makarna siparişleri incelendiğinde; İstanbul, İzmir, Ankara'dan sonra diğer kentler arasından sıyrılarak fark yaratan kent Yalova oldu. Onu sırasıyla Erzurum, Mersin ve Gaziantep izledi.

Kaynak: Bültenler