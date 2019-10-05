Türkleri ukrayna'dan ab'ye kaçıran bir kişi yakalandı

05.10.2019 14:53

Türk vatandaşlarını Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yasa dışı yollardan sokan bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan AB ülkelerine kaçak yolla gitmelerini sağlayan bir kişi Ukrayna'nın Lutsk kentinde gözaltına alındı.

Özbekistan vatandaşı olan zanlının, Polonya'da yaşayan biri Ukrayna, ikisi Türk vatandaşı olan üç kişiyle ortak hareket ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada cep telefonlarına, silahlara ve kanıt niteliğindeki diğer eşyalara el konulduğu bildirildi. Hakkında dava açılan zanlının 7 ila 9 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi, bu yılın ilk 8 ayında Ukrayna sınırını kaçak yolla geçmeye çalışan 72 Türk vatandaşının yakalandığını açıklamıştı.

Kaynak: DHA