Türklere mesaj: Evde kalın!
İtalya, Avrupa'da Corona virüsün en ağır vurduğu ülkerlerden. Pek çok İtalyan vatandaşı, virüsün ne kadar ağır olduğunu zamanında anlamadan yüzeysel davranıp hata yaptıklarını düşünüyor.
27.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:47
İtalya, Avrupa'da Corona virüsün en ağır vurduğu ülkerlerden. Pek çok İtalyan vatandaşı, virüsün ne kadar ağır olduğunu zamanında anlamadan yüzeysel davranıp hata yaptıklarını düşünüyor. Bu yüzden Türkiye'de yaşayan insanlara bir mesajları var: Evde Kalın!
Kaynak: DailyMotion.com