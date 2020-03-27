Türklere mesaj: Evde kalın! İtalya, Avrupa'da Corona virüsün en ağır vurduğu ülkerlerden. Pek çok İtalyan vatandaşı, virüsün ne kadar ağır olduğunu zamanında anlamadan yüzeysel davranıp hata yaptıklarını düşünüyor.

İtalya, Avrupa'da Corona virüsün en ağır vurduğu ülkerlerden. Pek çok İtalyan vatandaşı, virüsün ne kadar ağır olduğunu zamanında anlamadan yüzeysel davranıp hata yaptıklarını düşünüyor. Bu yüzden Türkiye'de yaşayan insanlara bir mesajları var: Evde Kalın! Kaynak: DailyMotion.com