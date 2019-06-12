Türklere esir düşen İngiliz pilotun Atlantik'i ara vermeden geçişinin 100. yılı

İrlanda'nın batı kıyısındaki Clifden kentinde ailesiyle birlikte yaşayan 7 yaşındaki Harry Sullivan, yatağındaydı ve kızamık rahatsızlığıyla mücadele ediyordu.

15 Haziran 1919 sabahını hatırlayan Harry, gökyüzünden gelen dehşetli sesi duyar duymaz yatağından fırladı ve ne olduğunu anlamak için dışarı koştu. Euronews.com'da Görüntüle