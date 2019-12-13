Türkler yapay zekalı forklift üretimine geçiyor

13.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:12

Eğlence sektörüne robotik teknolojileri kullanarak getirdiği yeniliklerle başta Amerika, Çin ve Avrupa ülkelerinde adından sıkça söz ettiren ve ürettiği ürünlerin % 95'ini ihraç edip ülke ekonomisine katkı sağlayarak, global arenada da önemli bir marka haline gelmeyi başaran DOF Robotics, teknolojisini lojistik sektörüne de uyarlayarak otonom ve yapay zekalı forklift üretimine geçmeye hazırlanıyor.

Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV) sektörünün her geçen gün büyüdüğünü belirten DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, "2017 yılında, küresel forklift satışları yıllık yüzde 15.7 artışla 1.334 milyon adet ile rekor seviyeye ulaşmış, Çin Halk Cumhuriyeti'nin satışları yıllık yüzde 34.2 artışla 497 bin adede yükselmiştir.2018 yılında ise, Çin pazarı hızlı bir şekilde büyümeye devam etmiştir. Gelecekte, Çin forklift pazarı hala büyük büyüme potansiyeline sahip olacak ve 2023'teki forklift satışlarının 2018'de iki katına çıkması ön görülmektedir. Bu pazarda Türklerin de yer alması gerektiğini düşündüğümüzden AR-GE merkezi olmamızın avantajını kullanarak, Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV) üretimi için çalışmalara başladık" dedi.

"PAZARIN BOYUTU 2025'DE 8,5 MİLYAR DOLAR OLACAK"

AGV Pazar payının 2016 yılında 1,5 milyar dolar, 2017 yılında 2 milyar dolar 2025 yılında ise 8,5 milyar dolardan fazla olmasının beklendiğini aktaran Mertcan, "AGV cihazının depolarda, dağıtım tesislerinde ve otomobil montaj merkezlerinde malzeme taşıma, konumlandırma ve optimizasyon uygulamasına yönelik artan talebin, sektörün öngörme beklentileri üzerindeki büyümesini artırması bekleniyor" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler