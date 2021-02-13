Türkler Sevgililer Günü alışverişinde dijitale yöneldi
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Türkler Sevgililer Günü alışverişinde dijitale yöneldi

13.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:34
Türkler Sevgililer Günü alışverişinde dijitale yöneldi

Mastercard'ın, 19 ülkede Sevgililer Günü hediye alışkanlıklarını araştıran Sevgi Endeksine göre, Türkiye'deki online alışveriş oranları son 10 yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaştı.

Mastercard'ın, 19 ülkede Sevgililer Günü hediye alışkanlıklarını araştıran Sevgi Endeksine göre, Türkiye'deki online alışveriş oranları son 10 yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaştı.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Avrupa genelinde 19 ülkede gerçekleştirdiği "Sevgi Endeksi" araştırması, banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartlarla Sevgililer Günü için yapılan alışverişleri inceliyor.

Araştırmaya göre, Türkiye'de son on yılda Sevgililer Günü döneminde gerçekleşen online işlem sayısı yüzde 151'e ulaştı. Böylece, bu yılın online alışverişleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

2019 yılından bu yana, Sevgililer Günü döneminde yapılan işlemlerde temassız kart kullanımı yüzde 102 oranında arttı. Ayrıca, Türk çiftlerin yüzde 83'ü bu yıl hediyelerini online alışveriş kanallarından tedarik ettiğini belirtti.

Salgın döneminde bir araya gelebilmek bazı çiftlerin hayali oldu. Bu yıl, Türk sevgililerin yüzde 16'sı yalnızca Zoom, Facetime gibi online görüntülü konuşma imkanı sağlayan uygulamalarla bu özel günlerini kutlayabileceklerini belirtti.

Evde kutlama ağırlığı

Salgın sürecini birlikte geçiren çiftlerin en gözde planı ise evde baş başa bir yemek organizasyonu oldu. Sevgililerin yüzde 55'i evde kendi hazırladıkları yemeklerle kutlama yapmayı tercih ederken, yüzde 45'i dışarıdan yemek siparişi planlıyor. Ayrıca, Türk çiftlerin yüzde 34'ü bu yıl Sevgililer Günü'nde evde sinema deneyimi ile eğlenmeyi planlıyor. 2011 yılından bu yana Türkiye'de Sevgililer Günü döneminde yapılan alışveriş hacmi neredeyse yüzde 100 artarken toplam işlem sayısı ise 4 katına ulaştı.

2021'de ülkenin yüzde 76'sı Sevgililer Günü'ne daha fazla önem vermeye başladıklarını belirtti. Türk halkının yüzde 83'ü, bu özel günü layığıyla kutlamayı planlıyor. Sevgililer Günü son zamanlarda Türk halkı için sevgiliyle paylaşılan bir gün olmanın yanı sıra sevgiyi paylaşma günü haline geldi. Vatandaşların yüzde 55'i sevgilisine, yüzde 45'i bir arkadaşına ve yüzde 50'si ise bir aile üyesine tebrik kartı hazırlıyor.

Restoranda romantik randevular özlendi

Mastercard'ın araştırmasına göre, romantik seyahatler için yapılan harcamalar son on yılda yüzde 71 azaldı. Son on yılın Sevgililer Günü alışverişlerini karşılaştıran araştırmaya göre, restoranlarda yapılan masraflar 2011'den bu yana yüzde 237 arttı. Ancak bu yıl pandemi döneminde gelen sosyal kısıtlamalar sebebiyle dışarıda kutlama yapmak mümkün olmayacak. 2021 yılında, Sevgililer Günü'nde restoranda romantik bir akşam yemeği planlamak, Türkiye'nin en çok özlediği aktivite oldu.

Araştırmaya göre ayrıca, Türkiye'de Sevgililer Günü'nün olmazsa olmaz hediyeleri çiçek ve mücevhere olan ilgi, bu yıl da azalmıyor. Geçen on yılda bu özel gün için yapılan çiçek harcamaları yüzde 38 arttı. Aynı süre zarfında mücevherat üzerine yapılan işlem sayısı ise 2,5 katına çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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