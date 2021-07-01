"Türkler, Önemli Denizciler Yetiştirmiştir"
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"Türkler, Önemli Denizciler Yetiştirmiştir"

'Türkler, Önemli Denizciler Yetiştirmiştir'
Habermetre - Haberler | Toplum

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, '1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Milli ekonomiye önemli katkı sağlayan denizlerimiz dünyada da stratejik öneme sahiptir.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, '1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Milli ekonomiye önemli katkı sağlayan denizlerimiz dünyada da stratejik öneme sahiptir. Türkler tarihte önemli denizciler yetiştirmiştir. Ünye'de denizle iç içe bir kenttir ve kaptanlar şehri olarak anılmıştır. " dedi.

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, deniz şehitlerini minnetle andığını söyledi

-"Ünye, kaptanlar şehri olarak anılmıştır. "-

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasından dolayı stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Tavlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkler tarihte önemli denizciler yetiştirmiştir. Gazi Umurbey, Barbaros Hayrettin Paşa, Piri Resi gibi ünlü denizcilerin torunlarıyız. Milli ekonomiye önemli katkı sağlayan denizlerimiz dünyada stratejik bir öneme sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kendi karasularımızda egemenliğimiz ilan edilmiş ve bu tarihten sonra denizcilik sektörümüz hızlı bir gelişme dönemi içerisine girmiştir. Ünye'de denizle iç içe bir kenttir ve kaptanlar şehri olarak anılmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak ulusal zenginliğimiz olan denizlerimize ve denizciliğe gereken önem ve önceliği vermemiz bir zorunluluk, denizciliği geliştirmek ve çok daha iyi noktalara taşımak ortak çabamız olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor. Türk denizciliğinin gelişmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, deniz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. "

Kaynak: Habermetre

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