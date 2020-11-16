Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu nedir? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı özeti!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu nedir? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı özeti!

16.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:09
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu nedir? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı konusu, özeti ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmini izleyecek olanların merak ettiği Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı konusu nedir, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları kimler ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı özeti gibi konuları inceliyoruz.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme alıp yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor.

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', İstanbul'un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, Sultan'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan Akıncılar'ın hikâyeleri üzerinden ele alıyor. Dünyanın gördüğü en barbar krallardan biri olan ve tarihte Bogomil (Boşnak) katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçerler

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kamil Aydın

Oyuncular: Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya

Tür: Drama, Tarih, Aksiyon

Yapım Yılı: 2019 (127 dk)

Vizyon Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma

Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin

İlgili Haberler

Fazlı Kılıç kimdir? Fazlı Kılıç mesleği ne? Fazlı Kılıç kaç yaşında, nereli?
Fazlı Kılıç kimdir? Fazlı Kılıç mesleği ne? Fazlı Kılıç kaç yaşında, nereli?
Virüs filmi konusu nedir? Virüs oyuncuları ve Virüs özeti!
Virüs filmi konusu nedir? Virüs oyuncuları ve Virüs özeti!
Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu nedir? Geniş Aile Komşu Kızı oyuncuları ve Geniş Aile Komşu Kızı özeti!
Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu nedir? Geniş Aile Komşu Kızı oyuncuları ve Geniş Aile Komşu Kızı özeti!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Haydar Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Şafak Sezer Caner Cindoruk Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Kabak Caner Erkin Sergen Yalçın Lewis Hamilton Dorukhan Toköz
Daha Fazla Rusya Yangın Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu nedir? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı özeti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 11:10:11. #1.15#
title