Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu nedir? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı özeti!

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TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme alıp yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor.

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', İstanbul'un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, Sultan'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan Akıncılar'ın hikâyeleri üzerinden ele alıyor. Dünyanın gördüğü en barbar krallardan biri olan ve tarihte Bogomil (Boşnak) katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçerler

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kamil Aydın

Oyuncular: Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya

Tür: Drama, Tarih, Aksiyon

Yapım Yılı: 2019 (127 dk)

Vizyon Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma

Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin