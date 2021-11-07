BİNGÖL (DHA) - Türkkan: Sayın Akşener'in talebi üzerine grup başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesi sonrası partisinin 'grup başkanvekilliği' görevinden istifa etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, polis ekiplerinin olay yerinden uzaklaştırdığı Tahir Gümren'in yanına gelerek bu kişiye küfretti. Tepki çeken olay sonrası özür dileyen Türkkan, görevinden istifa etti. Türkkan, partisinin TBMM Grup Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Sayın Lütfü Türkkan tarafından sunulan 6 Kasım 2021 tarihli istifa dilekçesi işleme alınmış ve Grup Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda istifa ile boşalan grup başkanvekilliği seçimi için parti grubumuzun 8 Kasım 2021 Pazartesi günü Saat 14.00'te toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır. Çeşitli platformlarda yazılıp konuşulanların aksine, herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp; Sayın Lütfü Türkkan, bize ulaşan dilekçesinde de belirtildiği gibi, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etmişlerdir" ifadesi kullanıldı.

ANKARA -

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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