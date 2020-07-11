Türkkan'ın modacı kızı çakarlı araçla trafik kurallarını hiçe sayıp sosyal medyadan paylaştı
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Türkkan'ın modacı kızı çakarlı araçla trafik kurallarını hiçe sayıp sosyal medyadan paylaştı

Yılbaşında evinde verdiği "zenneli" parti ile gündeme gelen İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, çakarlı bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkkan'ın modacı kızı çakarlı araçla trafik kurallarını hiçe sayıp sosyal medyadan paylaştı
11.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:44

Yılbaşında evinde verdiği "zenneli" parti ile gündeme gelen İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, çakarlı bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada binlerce kişinin duruma tepki göstermesi sonrasında Türkkan, sosyal medya hesabını kapattı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, çakar takılı bir araçla emniyet şeridinde hızla giden bir araç içerisinden çekilen videoyu Instagram hesabından paylaşıp, "Geliyorum" yazısı ile paylaştı. Türkkan, trafik kurallarının hiçe sayıldığı görüntülerin ardından, arkadaşları ile olan fotoğrafını "Yetişirim demiştim" yazısı ile paylaştı. Türkkan'ın paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu. Binlerce kişi Türkkan'ın paylaşımlarını kendi hesaplarından paylaşarak duruma tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Dilara Türkkan paylaşım yaptığı sosyal medya hesabını kapattı.

Öte yandan, Türkkan daha önce de yaptığı sosyal medya paylaşımları ile gündeme oturdu. Son olarak 1 Ocak'ta evinde verdiği "zenneli" yılbaşı partisini sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşan Dilara Türkkan, yine gündeme oturmuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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