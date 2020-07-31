Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapılar mahkeme kararı sebebiyle yıkılamıyor
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Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapılar mahkeme kararı sebebiyle yıkılamıyor

Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapılar mahkeme kararı sebebiyle yıkılamıyor -Belediye tespit edilen kaçak yapılar için yıkım kararı aldı, mahkeme durdurdu İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı orman arazisine kurulduğu belirlenen fabrikası ve 15 kaçak yapı tespit edilen...

31.07.2020 15:22 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:28

Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapılar mahkeme kararı sebebiyle yıkılamıyor

-Belediye tespit edilen kaçak yapılar için yıkım kararı aldı, mahkeme durdurdu

KOCAELİ - İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı orman arazisine kurulduğu belirlenen fabrikası ve 15 kaçak yapı tespit edilen çiftliğinde alınan yıkım kararı, Türkkan'ın açtığı dava nedeni ile uygulanamıyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrika ve çiftliğinde kaçak yapılaşmanın olduğunu iddia etmesi sonrasında Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından Türkkan'ın fabrikasında yapılan incelemelerde orman arazisine yapı kurulduğu tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen alan şerit çekilerek mühürlendi. Türkkan'a ait çiftlikte ise Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde ise 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edildi. Tespitler sonrasında Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 42. Maddesine tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kaçak yapıların yıkım kararının iptal edilmesi için dava açtı

Haziran ayında çiftlikle ilgili alınan kararlar sonrasında Lütfü Türkkan'a ait Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Dilovası Belediyesi'ne dava açıldı. Alınan kararların durdurulmasına yönelik açılan Kocaeli 1. İdare Mahkemesi, davanın devam ettiği sürede Dilovası Belediyesi tarafından alınan yıkım kararı ve para cezasının durdurulmasına karar verildi. Alınan kararda, ""Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek ve etkisi tükenecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ile ara kararı cevabı gelinceye ve yeni bir karar verilinceye kadar yıkım ve idari para cezasına ilişkin dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Belediye yıkım işlemini durdurmak zorunda kaldı

Çiftlikteki kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesi tarafından kaçak yapıların boşaltılması için ek süre verdi. Sürenin dolmasının ardından Dilovası Belediyesi Encümenince 22 Temmuz tarihinde alınan kararla, kaçak yapıların 7 Ağustos tarihinde yıkılmasına karar verildi. Daha sonra Kocaeli 1. İdare Mahkemesinden Dilovası Belediyesi'ne gönderilen yazı ile çiftliğe ait yapıların yıkılması ve idari para cezasının uygulanması kararının durdurulmasına karar verildiği bildirildi. Gelen yazı sonrasında konu ile ilgili tekrar toplanan Dilovası Belediyesi Encümeni, yıkım işlemini durdurmak zorunda kaldı.

Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapılar mahkeme kararı sebebiyle yıkılamıyor

Kaynak: İHA

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