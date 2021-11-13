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Türkkan'a tepkiler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İyi Parti milletvekil Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınınaküfretmesi savcılığı da harekete geçirdi.

BİNGÖL (İHA) - İyi Parti milletvekil Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına

küfretmesi savcılığı da harekete geçirdi..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

Türkkan hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için

"hakaret" ve "etkili eylem" suçlarından fezleke düzenledi.

efekt..

Hazırlanan fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması için

Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Buradaki değerlendirmenin ardından dosya

Meclis başkanlığına sunuldu ve Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. Peki şimdi ne olacak, Süreç bundan sonra nasıl işleyecek?

Hazırlık aşamasında komisyon, isterse Türkkan'ı dinleyebilecek. Sonrasında oylama yapılacak. Eğer Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesine

karar verilirse, dosya nihai karar için Meclis Genel Kurulu'na gönderilecek.

Genel Kurul'da açık oylama yapılacak. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin bu oylamada, karar yeter sayısı yeterli olacak.

Böylece Türkkan için yargılama süreci başlayabilecek..

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1347353 ... Süreç bu şekilde devam ederken Türkkan'a tepkiler de sürüyor..

15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri ve kadın platformu üyeleri, İyi Parti Küçükçekmece

İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelerek, şehit yakınlarına küfreden Lütfü Türkkan ve partinin genel Başkanı Meral Akşener'i protesto etti.

efekt 05.59 içme meral'in..-06.10 (itoğlu kısmını vermeyelim)

Şehitler ölmez sloganlarI atan grup Türkkan'ı istifaya davet etti.

Türkkan'a tepkiler devam ediyor

Türkkan'a tepkiler devam ediyor

Türkkan'a tepkiler devam ediyor

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