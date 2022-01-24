Türkiye Ziraat Odaları Birliği Temsilcisi Darcan: Tarımsal desteklemeler revize edilmeli

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Marmara Bölge Temsilcisi Hüseyin Darcan, çiftçi için olmazsa olmaz giderlerden gübre, mazot, ilaç ve elektrikte son 1 yılda döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yaşanan artışlara dikkat çekerek, hükümetin tarımsal üretimin desteklenmesi...

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Marmara Bölge Temsilcisi Hüseyin Darcan, çiftçi için olmazsa olmaz giderlerden gübre, mazot, ilaç ve elektrikte son 1 yılda döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yaşanan artışlara dikkat çekerek, hükümetin tarımsal üretimin desteklenmesi için radikal kararlar alması gerektiğini söyledi.

Edirne merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren Ziraat Odaları başkanları bir araya gelerek, tarımsal üretimde artan girdi maliyetleri hakkında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası ziraat odaları adına Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Marmara Bölge Temsilcisi, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, basın açıklaması yaptı. Darcan açıklamasında, tarımsal üretimin hammadde ihtiyacı karşılanması, nüfusun beslenmesi ve istihdama katkıda bulunması açısından vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirtti. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların tarımda girdi maliyetlerinin çok ciddi şekilde artmasına sebep olduğunu dile getiren Darcan, "Bu maliyetler ile geçen yıl dekar başına 867 lira olan maliyeti buğdayın bu yıl maliyeti 1880 liraya çıkmıştır. Yaptığımız hesaplar ile buğdaydaki genel maliyet artışımızın yüzde 220 olduğu görülmüştür. Geldiğimiz bu noktada artan maliyetler karşında buğday ekiminden vazgeçen çiftçi sayımız çok fazladır. Yine artan maliyetler karşından gübresiz ekim yapan ve üst gübre kullanamayacak çok çiftçimiz vardır. Artan bu girdi maliyetlerine karşın çiftçimiz finans sıkıntısı çekmektedir, elinde bu girdileri alabilecek nakit kalmadığı gibi tarımsal üretici kartlarının limitleri de artık yetersiz kalmaktadır" dedi.

Çiftçiye yapılan prim desteklemelerinin revize edilmesi gerektiğini söyleyen Darcan, "Bu maliyet artışları ile tarımsal üretimin kesintisiz devamı ve önümüzdeki süreçte gıdaya erişim problemi yaşamamak için hükümetimizden gübre, mazot ve prim desteklerinin artan maliyetlerinin göz önüne alınarak tekrar ciddi şekilde revize edilmesini ve tarımsal üretimin desteklenmesi için ciddi radikal değişimlerin yapılmasını talep ediyoruz" dedi.