"Türkiye yüzünü Güneş'e dönüyor"

11.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:47

HT Solar Enerji'nin Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ahmet Beler, Türkiye'nin yüzünü Güneş'e döndüğünü belirterek, "PV sektöründe ilk 10 ülke arasında. Dünyada ise en büyük 3 pazar; Çin, Almanya ve ABD. Türkiye'nin PV kurulu gücünün 2023 yılında 10 bin 562 MW'a erişeceği tahmin ediliyor. Türkiye özellikle yeni regülasyonla ve Güneş enerjisinden faydalanma konusunda farkındalığın artmasıyla bu alanda daha fazla pay sahibi olacaktır." dedi.



Türkiye 2019 yılında yayınlanan regülasyonlarla birlikte çatılarda da Güneş enerjisinden daha fazla faydalanmaya başlıyor. Çin Devletine ait HT-SAAE'nin Türkiye bağlantısı HT Solar Enerji, Türkiye'de çatı pazarının 2020 yılında atağa geçeceğine dikkat çekti. Türkiye'de çatı pazarını değerlendiren, dünyanın en büyük Güneş paneli üreticilerinden HT Solar'ın Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ahmet Beler, 2020'de fabrikalardan hipermarketlere, ticari işletmelerin çatılarına Güneş paneli kurdurmaya başlamasıyla birlikte talebin artacağını ve pazarın büyük bir hamle yaparak büyüyeceğini söyledi.



Özellikle 2019 yılında yayınlanan regülasyonlarla talebin daha da arttığını söyleyen Beler, çatı pazarını etkileyen en önemli etkenin finansman konusu olduğunu belirterek, bu konuda da 2020'de daha fazla yol alınacağını vurguladı.



"Türkiye PV sektöründe ilk 10 arasında"



Yeni yönetmelikle Türkiye'de ticari işletmelerin artan elektrik faturalarına karşılık çatılarına Güneş santrali kurabileceğini bu yüzden de 2020 yılında özellikle çatı projelerinin artacağının altını çizen Beler, "Türkiye yüzünü Güneş'e döndü. PV (Fotovoltaik) sektöründe ilk 10 ülke arasında. Dünyada ise en büyük 3 pazar; Çin, Almanya ve ABD. Türkiye'nin PV kurulu gücünün 2023 yılında 10 bin 562 MW'a erişeceği tahmin ediliyor. Türkiye özellikle yeni regülasyonla ve Güneş enerjisinden faydalanma konusunda farkındalığın artmasıyla bu alanda daha fazla pay sahibi olacaktır." dedi.



"Büyük hücreli Güneş paneli de üreteceğiz"



Türkiye'den Amerika'ya ihracat yapan tek firma olarak ihracatlarının büyük bir kısmını ABD'ye gerçekleştirdiklerini belirten Beler, ABD dışında Belçika ve Hollanda başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ürünlerini ihraç ettiklerini söyleyerek, "Türkiye'de artan talebe yanıt vermek için 250 MW Güneş paneli satış hedefimiz var. 2019 yılında Hot Spot Free Güneş Paneli'nin tanıtımını ABD'deki SPI Fuarı'nda gerçekleştirdik. Yıl ortasında ise Bifacial Half-Cut Güneş panelimizi pazara sunduk. Bu yıl da Big-Cell adlı büyük hücreli Güneş paneli üretimine başlayacağız." diye konuştu.



"Türkiye'nin pazar potansiyeli çok yüksek"



HT-SAAE bünyesinde AR-GE'ye yıllık 10 milyon dolar ayrıldığını söyleyen Beler, "100 kişilik bir AR-GE ekibine sahibiz. 20'ye yakın teknoloji kuruluşuyla işbirliği yapıyoruz. Electrolux grubuna ait AEG markasının Avrupa'da satışını gerçekleştirdiği tüm panelleri İstanbul fabrikamızda üretiliyor. Şirket olarak, Türkiye'deki pazar potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna inanıyoruz. Türkiye, Avrupa ülkeleri içerisinde Güneş enerjisinden faydalanma anlamında en fazla potansiyele sahip ülkelerden biri. Güneş'in yıl boyu eksik olmadığı körfez ülkeleri dahil pek çok ülke temiz enerji ve sürdürülebilirlik adına yenilenebilir enerjiye yatırımlarını artırıyor. Kurduğumuz üretim gücümüzle Türkiye'nin sahip olduğu Güneş enerjisi potansiyelini bu vizyonla daha iyi kullanmasına katkı sağlamayı; çevre kirliliğini ve dolayısıyla halk sağlığını iyileştirmeye yardımcı olmayı ve enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA