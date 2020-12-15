Türkiye yüzme şampiyonasına adlarını yazdırdılar

Muğla'da düzenlenen Turkcell Kısa Kulvar Kulüpler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri şampiyonaya adlarını yazdırdı. Kolejin 30 öğrencisi birinci, 22 öğrencisi ikinci, 7 öğrencisi ise üçüncü oldu.

11-13 Aralık tarihleri arasında Muğla'da düzenlenen Turkcell Kısa Kulvar Kulüpler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya ve Ankara Çayyolu Kampüsü öğrencileri rekor bir başarıya imza attı. Kolejin 30 öğrencisi birinci, 22 öğrencisi ikinci, 7 öğrencisi ise üçüncü oldu. Öğrenciler, 7-8 Aralık tarihlerinde Antalya'da gerçekleşen Kulüpler İl Yüzme Şampiyonası'nda ise 19 birincilik, 17 ikincilik ve 11 üçüncülük dereceleri elde etti. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Öğrencilerimizin sadece sınav başarısına odaklanmamalı, sportif faaliyetlere katılımlarını desteklemeliyiz. Spor, akademik gelişimin bir parçasıdır. Disiplinli ve azimli bir çalışma süreci sonunda yüzme şampiyonalarında başarılar elde eden genç sporcularımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi küçük yaşlardan itibaren ilgileri yönünde kişisel branşlar ve takım sporlarına katılımları için desteklemeliyiz. Spor, akademik gelişimin bir parçasıdır." dedi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN BAŞARIYLA DÖNDÜLER

13 yaş erkeklerde Antalya İl Şampiyonasında Doğa Koleji Antalya Bilim Kampüsü öğrencileri Emir Batur Albayrak 800, 400 ve 1500 metre serbest dalında; Emre Sarp Zeytinoğlu ise 200 metre kelebek dalında rekor kırarak birinci oldu.

11-13 Aralık tarihleri arasında Muğla'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Antalya Doğa Koleji öğrencileri Sevim Eylül Süpürgeci 1500 metre serbest kızlarda, Emir Batur Albayrak 400 metre serbest erkeklerde kendi rekorunu kırarak Türkiye Şampiyonu oldular.

İl genelindeki başarılarını Türkiye şampiyonluğuna taşıyan öğrenciler, Turkcell Kısa Kulvar Kulüpler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda büyük bir başarının mimarı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı