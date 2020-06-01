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Türkiye Yüzme Federasyonundan İtalyan sporcular için başsağlığı mesajı

Türkiye Yüzme Federasyonu, uçak kazası sonucu hayatını kaybeden iki İtalyan sporcu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan İtalyan sporcular için başsağlığı mesajı
01.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:21

Türkiye Yüzme Federasyonu, uçak kazası sonucu hayatını kaybeden iki İtalyan sporcu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından, İtalya Yüzme Federasyonunun sosyal medya hesabı da etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Fabio Lambini (22) ile Giole Rosetti (23) ülkelerinde geçirdikleri kaza sonucu yaşamlarını yitirmişlerdir. Bu elim kazada yaşamını yitiren yüzücülerin ailelerinin acısı acımız olmuştur. Başınız sağolsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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