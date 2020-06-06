Türkiye Yüzme Federasyonundan çevrim içi dopingle mücadele eğitimi
Türkiye Yüzme Federasyonu, dopinge karşı bilinçlenmeyi artırmak için çevrim içi eğitim semineri düzenleyecek.
06.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:15
Türkiye Yüzme Federasyonu, dopinge karşı bilinçlenmeyi artırmak için çevrim içi eğitim semineri düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek uzaktan eğitimin konuğu, Dopingle Mücadele Komisyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü Güner olacak.
Kaynak: AA