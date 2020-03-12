Türkiye Yüzme Federasyonu, koronavirüs nedeniyle 17 organizasyonu erteledi Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ve nisan aylarındaki 17 ulusal ve uluslararası organizasyonu erteledi.

Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ve nisan aylarındaki 17 ulusal ve uluslararası organizasyonu erteledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen yurt içi ve dışı organizasyonlar şöyle:

Yüzme Branşı:

Meeting International FFN Golden Tour Camille Muffat (20-22 Mart, Fransa)

Türkiye Arena Uzun Kulvar 13 Yaş Kadın, 13-14 Yaş Erkek Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası (20-22 Mart, Türkiye-Mersin)

Tekirdağ Kupası (27-29 Mart 2020, Tekirdağ-Türkiye)

19 Uluslararası Yüzme Şampiyonası-Federasyon Karması (28-29 Mart, Bosna Hersek)

Romanya Uluslararası Yüzme Şampiyonası (26-29 Mart, Romanya)

Alternatif Takım Çok Uluslu Yıldızlar ve Federasyon Karması (3-5 Nisan, Sırbistan)

Çok Uluslu Gençler Yüzme Şampiyonası (4-5 Nisan, Yunanistan)

Çok Uluslu Yıldızlar Yüzme Şampiyonası (4-5 Nisan, Ukrayna)

İspanya Kupası (4-8 Nisan, İspanya)

Bulgaristan Açık Takım Şampiyonası (10-12 Nisan, Bursa, Trabzon TOHM, Bulgaristan)

11-12 Yaş Grup Müsabakaları (11-12 Nisan, Kayseri, Isparta, Sakarya, Ankara, İstanbul, Giresun-Türkiye)

FINA Coach Clinic (24-26 Nisan, İstanbul-Türkiye)

Atlama Branşı:

Uluslararası Gençler Atlama Turnuvası (23-26 Nisan, Almanya)

Tokyo 22. FINA Atlama Dünya Kupası (21-24 Nisan, Japonya)

Artistik Yüzme Branşı:

Dünya Serisi (25-30 Mart, Mısır)

Dünya Serisi (03-05 Nisan, Yunanistan)

Dünya Serisi (08-13 Nisan, Macaristan)

Kaynak: AA