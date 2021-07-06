Türkiye Yüzme Federasyonu hakemi Hasan Tosun kalp krizi nedeniyle vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Yüzme Federasyonu hakemi Hasan Tosun kalp krizi nedeniyle vefat etti

Türkiye Yüzme Federasyonu hakemi Hasan Tosun kalp krizi nedeniyle vefat etti
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzon Havalimanı'nda Gaziantep uçağını beklerken kalp krizi geçiren Türkiye Yüzme Federasyonu hakemi Hasan Tosun, yaşamını yitirdi.

Trabzon Havalimanı'nda Gaziantep uçağını beklerken kalp krizi geçiren Türkiye Yüzme Federasyonu hakemi Hasan Tosun, yaşamını yitirdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu hakemlerinden, Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Trabzon Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu Tesis Amiri Tosun, sabah saatlerinde uçakla Gaziantep'teki organizasyona gitmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi.

Uçağını beklediği sırada rahatsızlanan 46 yaşındaki Tosun, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tosun, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AA muhabirine, Tosun'un vefatı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Başımız sağ olsun. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Tosun'un cenazesi yarın İzmir'in Urla ilçesinde toprağa verilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından Tosun için başsağlığı mesajı yayımladı.

Öte yandan bir çocuk babası Tosun'un, yaklaşık 2 ay önce yeni tip koronavirüse yakalanarak tedavi gördüğü ve iyileştiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Derin Toparlak'tan Rusya'da tarihi şampiyonluk
Derin Toparlak'tan Rusya'da tarihi şampiyonluk
Son dakika haberleri... Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.
Son dakika haberleri... Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Selin Şekerci Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Diego Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Yüzme Federasyonu hakemi Hasan Tosun kalp krizi nedeniyle vefat etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 18:20:15. #1.15#

title