Türkiye Yüzme Federasyonu çevrim içi söyleşilere devam ediyor
Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan sporcu ve antrenörlere yönelik çevrim içi söyleşileri sürdürüyor.
06.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:28
Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan sporcu ve antrenörlere yönelik çevrim içi söyleşileri sürdürüyor.
Federasyondan yapılan açıklamada, bu haftaki söyleşide Kadınlar Milli Takım Sorumlusu İbrahim Onur Aksoy'un konuk edileceği belirtildi.
Herkese açık olacak "Büyükler Kategorisine Uzanan Yolculuk (İlk Adım 10-12 Yaş)" konulu söyleşinin, 9 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da "Zoom" uygulaması üzerinden canlı gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kaynak: AA