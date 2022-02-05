Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, LEN yönetimine seçildi

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Yönetim Kurulu'na seçildi.

LEN'den yapılan açıklamada, Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen olağanüstü genel kurulda Antonio da Silva'nın başkanlığa seçildiği belirtildi.

Açıklamada, Erkan Yalçın'ın da Silva başkanlığındaki yönetim kurulunun 9 üyesinden biri olduğu ifade edildi.