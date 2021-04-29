Türkiye, yurt dışına yönetici transfer etmeye devam ediyor
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Türkiye, yurt dışına yönetici transfer etmeye devam ediyor

Türkiye, yurt dışına yönetici transfer etmeye devam ediyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Vodafone Türkiye, yetenek yönetimi stratejisi doğrultusunda çalışanlarına Vodafone Grubu bünyesinde uluslararası kariyer yapma olanağı sunmaya devam ediyor.

Vodafone Türkiye, yetenek yönetimi stratejisi doğrultusunda çalışanlarına Vodafone Grubu bünyesinde uluslararası kariyer yapma olanağı sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 160 çalışanını yurt dışına transfer eden Vodafone Türkiye, son olarak 2 üst düzey yöneticisini daha Avrupa bölge organizasyonuna gönderdi.

2013 yılında Vodafone Türkiye ailesine katılan, 2019 yılında ise Arnavutluk'a transfer olan Nedim Baytorun, Vodafone Romanya Bireysel İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı. Baytorun, bu görevinde doğrudan Vodafone Romanya CEO'su Murielle Lorilloux'a raporlayacak. Baytorun, Türkiye'deki görevi süresince, şirketin ticari birimler ve pazarlama ekiplerinde Segment Direktörlüğü ve Dijital Dönüşüm ve Gelir Yönetimi Direktörlüğü dahil olmak üzere çeşitli görevler üstlenmiş, 2019'da ise Vodafone Arnavutluk Bireysel İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak transfer olmuştu.

Diğer yandan, Vodafone Türkiye ailesine 2011 yılında katılan ve halihazırda Baz Müşteri Büyümesinden Sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Doğu Kır ise Vodafone Arnavutluk Bireysel İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı. Kır, bu görevinde doğrudan Vodafone Arnavutluk CEO'su Achilleas Kanaris'e raporlayacak. Kır, Türkiye'deki görevi süresince Bireysel ve Kurumsal İş Birimleri bünyesinde Baz Müşteri Büyümesinden Sorumlu Pazarlama Direktörü ve Ürün ve Fiyatlandırma Direktörlüğü dahil olmak üzere ticari ekipler ve pazarlama alanında çeşitli görevler üstlendi.

Vodafone Türkiye'nin yeni yetenek transferleri 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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