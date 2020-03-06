Türkiye- Yunanistan Sınırından Göçmen Manzaraları
Edirne'de Yunanistan sınırı üzerinde havadan çekilen görüntüler, sınırı geçmeye çalışan yüzlerce göçmenin yaşadığı dramı gözler önüne seriyor.
06.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:46
Edirne'de Yunanistan sınırı üzerinde havadan çekilen görüntüler, sınırı geçmeye çalışan yüzlerce göçmenin yaşadığı dramı gözler önüne seriyor. Görüntüler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgede havadan inceleme yaptığı sırada çekildi
Kaynak: DailyMotion.com