: Türkiye Yunanistan sınırında sığınmacı krizi

05.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:47

Ankara'nın "sığınmacılara engel olmayacağız" açıklaması sonrası binlerce sığınmacı Avrupa'ya geçiş hayaliyle sınır kapılarına gitti. Ancak Avrupa Birliği düzensiz geçişlere izin vermiyor. Sığınmacılar ise Avrupa'ya ulaşmak için zorlu bir yolculuğu göze alıyor.

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