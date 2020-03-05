Türkiye Yunanistan sınırında sığınmacı krizi
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Türkiye Yunanistan sınırında sığınmacı krizi

Ankara'nın "sığınmacılara engel olmayacağız" açıklaması sonrası binlerce sığınmacı Avrupa'ya geçiş hayaliyle sınır kapılarına gitti.

05.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:47

'nın "sığınmacılara engel olmayacağız" açıklaması sonrası binlerce sığınmacı 'ya geçiş hayaliyle sınır kapılarına gitti. Ancak Avrupa Birliği düzensiz geçişlere izin vermiyor. Sığınmacılar ise Avrupa'ya ulaşmak için zorlu bir yolculuğu göze alıyor.



Haber Videosu

: Türkiye Yunanistan sınırında sığınmacı krizi
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