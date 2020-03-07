: Türkiye - Yunanistan sınırında göçmelere gazlı müdahele

07.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:06

Türkiye'nin Avrupa topraklarına geçmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından binlerce göçmen Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan'a gitmek için 28 şubattan bu yana Yunanistan sınırında bekliyor. View on euronews

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