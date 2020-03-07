Türkiye - Yunanistan sınırında göçmelere gazlı müdahele
Türkiye'nin Avrupa topraklarına geçmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından binlerce göçmen Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan'a gitmek için 28 şubattan bu yana Yunanistan sınırında bekliyor.
07.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:06
Türkiye'nin Avrupa topraklarına geçmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından binlerce göçmen Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan'a gitmek için 28 şubattan bu yana Yunanistan sınırında bekliyor. View on euronews
Kaynak: Euronews.com