Türkiye - Yunanistan sınırında göçmelere gazlı müdahele
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Türkiye - Yunanistan sınırında göçmelere gazlı müdahele

Türkiye'nin Avrupa topraklarına geçmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından binlerce göçmen Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan'a gitmek için 28 şubattan bu yana Yunanistan sınırında bekliyor.

07.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:06

'nin topraklarına geçmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından binlerce göçmen (AB) üyesi 'a gitmek için 28 şubattan bu yana Yunanistan sınırında bekliyor. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Türkiye - Yunanistan sınırında göçmelere gazlı müdahele
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