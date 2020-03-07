Türkiye - Yunanistan sınırında göçmelere gazlı müdahele
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Türkiye - Yunanistan sınırında göçmelere gazlı müdahele

Türkiye’nin Avrupa topraklarına geçmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından binlerce göçmen Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan'a gitmek için 28 şubattan bu yana Yunanistan sınırında bekliyor.

07.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:59
Türkiye - Yunanistan sınırında göçmelere gazlı müdahele

'nin topraklarına geçmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından, binlerce göçmen (AB) üyesi 'a gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekliyor.


Göçmenlere karşı kara ve deniz sınırında yoğun tedbir alan Yunanistan, sınırı geçmeyen çalışan göçmelere gaz bombasıyla müdahale ediyor. Göçmenler ise atılan gaz bombalarını yeniden Yunanistan tarafına fırlatıyor. Yunan sınır polisinin biber gazlı müdahalesinde yaralanan göçmenler hastaneye kaldırılıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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