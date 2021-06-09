Türkiye-Yunanistan sınırı renkli misafirlerini ağırlıyor

Temel besin kaynağı arılar olduğu için halk arasında "arı kuşu" olarak anılan merops apiaster cinsi kuşların Türkiye-Yunanistan sınırında yaşam alanları görüntülendi.

Temel besin kaynağı arılar olduğu için halk arasında "arı kuşu" olarak anılan merops apiaster cinsi kuşların Türkiye-Yunanistan sınırında yaşam alanları görüntülendi.

Edirne'de sınıra yakın bir alana koloniler halinde yerleşen, kahverengi ve sarı üst parçaları, yeşil kanatları, siyah gagaları olan, 27–29 santimetre uzunluğa ulaşabilen ve bu renkli haliyle dikkat çeken kuşlar, sınırdaki sinekler ve arılarla besleniyor.

Yakaladıkları avı, siyah ve kavisli uzun gagasıyla tutarak eşine getiren arı kuşları, eşinin de beslenmesini sağlıyor.

Toprak zemine derin çukurlar açan erkek arı kuşunun yuva yapma çabası da ilginç görüntüler oluşturuyor.

Renkli kanatları, zarif yapılarıyla Türkiye-Yunanistan sınırının misafirleri, yavrularını büyüttükten sonra sonbaharda bölgeden ayrılacak.

"Toprakta açtıkları derin çukurlara yuva yaparlar"

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimci Mustafa Kaya, AA muhabirine, Türkiye'deki 484 kuş türünden 333'ünün Trakya'da, 237'sinin Edirne'de görüldüğünü söyledi.

Arı kuşlarının yaz göçmeni kuşlar arasında yer aldığını, mart ayında Edirne'ye gelen kuşların sonbaharda sıcak ülkelere göç edeceğini anlatan Kaya, koloniler halinde yaşayan bu kuşların genelde yuvalarını sakin bölgelere yaptıklarını vurguladı.

Bu kuşların diğer kuşlardan farklı olarak ağaçlara değil toprak zemine yuva yaptığını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Arı kuşları renkli kanatları, farklı gaga yapısı ve zarif yapısıyla her zaman ilgi çekmeyi başarmışlardır. Toprakta açtıkları derin çukurlara yuva yaparlar. Dişi kuş 4 ile 6 yumurta yapar. Anne arı kuşları, yavrular yumurtadan çıkana kadar yuvadan ayrılmadan beklemektedir. Bu süreçte yuvayı koruma görevi ise erkek arı kuşlarına düşmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin