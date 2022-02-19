Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64'üncü turu Atina'da - Haberler
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Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64'üncü turu Atina'da

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64'üncü turu Atina'da

TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 64'üncü turu, Atina'da yapılacak.

TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 64'üncü turu, Atina'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerin 64'üncü turu 22 Şubat 2022 tarihinde Atina'da yapılacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Yunanistan, Türkiye, Politika, Haberler

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