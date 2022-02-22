Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapıldı

AA, Mustafa Deveci - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapıldı

Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerin 64. turunun, Atina'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerin 64. turunun, Atina'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Yunanistan arasında İstişari Görüşmelerin 64. turu bugün Atina'da gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari meselelere yönelik "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde üçüncü çalışma toplantısını Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün gerçekleştirdiği bildirilmişti.

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Yunanistan, Twitter, Türkiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title