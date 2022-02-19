Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat'ta Atina'da yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye ile Yunanistan arasında düzenlenen istişari görüşmelerin 64. turu 22 Şubat'ta Atina'da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 63. turu ekim ayında Ankara'da yapılan istişari görüşmelerin 64'üncüsü, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek.

İlki 2002'de düzenlenen görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de yaşanan sorunlara tarafların kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla başlatılmıştı.

İki ülke temsilcileri 2016'ya kadar 60 görüşme gerçekleştirmiş, bu tarihten 2021 yılına kadar ise bir daha görüşme yapılmamıştı.

Taraflar 2021 yılında görüşmelere devam kararı almış, o tarihe "istikşafi" nitelemesi kullanılan görüşmeler için "istişari" ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.