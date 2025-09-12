Türkiye Yunanistan'ı yenerse final rakibi kim olacak? Yunanistan'ı geçersek kimle oynayacağız?

Türkiye Yunanistan'ı geçerse finali kimle oynayacak? EuroBasket 2025'te yoluna namağlup devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı finalde Yunanistan ile karşılaşacak. Tarihi mücadele öncesi basketbolseverler Türkiye'nin finale yükselmesi halinde kimin rakip olacağını merak ediyor.

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EuroBasket 2025 yarı finalinde Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geliyor. Tarihi mücadele 12 Eylül Cuma günü oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 86 milyonun nefesini tutacağı bu dev müsabaka, ay-yıldızlıların 24 yıl sonra yarı finale çıkmasının ardından ayrı bir anlam taşıyor.

Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırmıştı. Bu sonuçla birlikte 12 Dev Adam, uzun bir aradan sonra Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Yunanistan ile oynanacak yarı final maçı, hem turnuvanın hem de Türkiye basketbol tarihi açısından önem taşıyor.

TÜRKİYE YUNANİSTAN'I YENERSE, GEÇERSE RAKİBİ KİM?

A Milli Basketbol Takımı'nın finale yükselmesi halinde karşılaşacağı rakip belli oldu. Almanya, yarı finalde Finlandiya'yı 98-86 mağlup ederek finale yükseldi. Dolayısıyla Türkiye, Yunanistan karşısında galip gelirse Almanya ile EuroBasket 2025 finalinde karşılaşacak. Bu mücadele Avrupa şampiyonluğunu belirleyecek.

Turnuvanın diğer yarı finalinde Finlandiya, Gürcistan'ı 93-79 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırmış, Almanya ise Slovenya'yı 99-91 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Almanya ile Finlandiya arasında oynanan yarı final karşılaşmasını kazanan Almanya, final biletini alan ilk ülke oldu. Bu nedenle Türkiye'nin olası finaldeki rakibi şimdiden netlik kazanmış durumda.

TÜRKİYE FİNALDE KİMLE OYNAYACAK?

Türkiye'nin Yunanistan'ı mağlup etmesi halinde finaldeki rakibi Almanya olacak. Almanya, yarı finalde Finlandiya karşısında 98-86'lık galibiyet elde ederek finale yükseldi. Bu durumda EuroBasket 2025 şampiyonunu belirleyecek karşılaşmada Türkiye ile Almanya kozlarını paylaşabilecek.

Final karşılaşması 14 Eylül Pazar günü oynanacak. Aynı gün üçüncülük maçı da basketbolseverlerle buluşacak. Türkiye'nin finale yükselmesi halinde şampiyonluk için sahaya çıkacağı bu kritik mücadele, büyük bir ilgiyle takip edilecek.