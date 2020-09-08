Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO Karargahı'ndaki toplantısı 10 Eylül'de yapılacak
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Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO Karargahı'ndaki toplantısı 10 Eylül'de yapılacak

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantının 10 Eylül Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO Karargahı'ndaki toplantısı 10 Eylül'de yapılacak
08.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:28

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantının 10 Eylül Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması planlandı.

NATO Karargahı'nda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül'e ertelendi.

Kaynak: AA

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