Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapılacak

29.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:14
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapılacak

Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.

TÜRKİYE-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Özlem Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Gökhan Töre Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk İzmir Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 11:16:05. #1.14#
title