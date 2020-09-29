Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapılacak
29.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:14
Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.
TÜRKİYE-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00'te başlaması planlanıyor.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı