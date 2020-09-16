Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri teknik toplantı yapacak Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların bugün öğleden sonra devam etmesi bekleniyor. - ANKARA Kaynak: İHA