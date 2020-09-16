Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri teknik toplantı yapacak
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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri teknik toplantı yapacak

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri teknik toplantı yapacak
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:07

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların bugün öğleden sonra devam etmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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